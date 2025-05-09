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        TAB, Dünya Arı Günü'nü bu yıl Muğla'da kutlayacak

        Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği (TAB), 20 Mayıs Dünya Arı Günü kutlamalarının bu yıl Muğla'da düzenleneceğini duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 11:57 Güncelleme: 09.05.2025 - 12:41
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        TAB, Dünya Arı Günü'nü bu yıl Muğla'da kutlayacak
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        Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği (TAB), 20 Mayıs Dünya Arı Günü kutlamalarının bu yıl Muğla'da düzenleneceğini duyurdu.

        2010 yılında Ankara’da "Altın Yağmur" sloganıyla başlayan Dünya Arı Günü etkinliklerinin bu yıl 15'incisi, "Arıya Saygı, Geleceğe Umut" mottosuyla Muğla'da yapılacak.

        Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği (TAB) Başkanı Ziya Şahin, bal arısının dünyadaki varlığının insanlıktan önce olduğunu bildirdi.

        Arının gerek ürünlerinin gerekse doğadaki öneminin insanoğlunun ilgisini çektiğini belirten Şahin, "Bundan dolayı doğadaki yaşam alanlarından kovanlara aktarılmış, evcilleştirilmeye çalışılmıştır. İnsanların bir şifa kaynağı olarak kullandığı bal, bal arısının esas ürünü olmasına rağmen son yıllarda diğer alternatif arı ürünleri, bal mumu, arı sütü, polen, arı ekmeği, apilarnil, propolis, arı zehri, arı havası insan beslenmesinde ve sağlığında çok yoğun kullanılmaktadır." ifadelerini kullandı.

        Şahin, insan sağlığı ve beslenmesinde bu kadar önemli olan üstün üretim gücü olan bal arısının, insan beslenmesindeki yetersizlik ve tarım alanlarındaki azalma nedeniyle oluşan açlık sorununa bir çözüm olacağını belirtti.

        Bal arılarının tozlaşmayla bitkisel üretime katkısı konusuna dikkati çeken Şahin, şunları kaydetti:

        “Bal arıları, üretim gücünü tamamen doğadaki çiçekli bitkilerden almaktadır. Yani üretim için tüketmek zorunda olduğu herhangi bir kaynağa ihtiyaç duymaz. Bal arısı kendi ürünleriyle meydana getirdiği katkılardan daha fazlasını, kültür bitkilerinin tozlaşmasındaki katkısıyla meydana getirmektedir. Bal arılarının, dünyadaki bütün tozlayıcıların içerisindeki payı yüzde 85 dolayındadır. Doğadaki çevre kirliliği ve pestisit kullanımı, iklim değişikliği nedeniyle devamlı artmaktadır. Bu artışla mücadele etmenin en doğal ve güvenilir yolu bal arılarıdır. Bal arısının tozlaşmayla bitkisel üretime ekonomik katkısı, ürettikleri arı ürünlerinin ekonomik düzeyinin 15 katıdır. Ayrıca çayır, mera ve ormanlardaki tozlaşmadan dolayı bitkilerin üremesini sağlaması nedeniyle erozyonun önlenmesinde önemli bir katkı sağlamaktadır. "

        Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliğinin bugüne kadar arıları ve arıcıları koruma yönünde çalışmalar yaptığını vurgulayan Şahin, bu yıl "Dünya Arı Günü" kutlamalarının Muğla'da yapılacağını bildirdi.

        Şahin, etkinlikler kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla bu yıl ilk kez "Hatıra Ormanı" için fidan dikimi yapılacağını ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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