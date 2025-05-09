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        Bodrum'da "Hoş Geldin Bebek Projesi" kapsamında yeni doğan bebeklerin aileleri ziyaret ediliyor

        Bodrum Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Hoş Geldin Bebek Projesi" kapsamında yeni doğan bebeklerin aileleri ziyaret ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 12:52 Güncelleme: 09.05.2025 - 12:53
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        Bodrum'da "Hoş Geldin Bebek Projesi" kapsamında yeni doğan bebeklerin aileleri ziyaret ediliyor
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        Bodrum Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Hoş Geldin Bebek Projesi" kapsamında yeni doğan bebeklerin aileleri ziyaret ediliyor.

        Bodrum Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne bağlı Saha Çözüm Ekipleri, yeni bebek sahibi olan aileleri ziyaret ederek mutluluklarına ortak oluyor.

        Proje kapsamında Mayıs'ın ilk haftası Mumcular, Gölbaşı ve Konacık mahallelerinde ziyaretler gerçekleştirildi. 17 aileye bebeklerin temel ihtiyaçlarını içeren hediye setleri verilirken bütçelerine destek sağlandı.

        Ekipler, başvurular kapsamında Bodrum Yarımadası genelinde ziyaretlerini sürdürecek.

        Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, kent genelinde büyük bir özveriyle yürüttükleri proje kapsamında, yeni doğan bebekleri ve ailelerini ziyaret ettiklerini ifade etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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