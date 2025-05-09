Muğla'da 3 kişiyi öldüren, 2 kişiyi yaralayan sanık yargılanıyor

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kayınpederi, kayınvalidesi ve bir kişiyi öldürüp 2 kişiyi yaralayan sanığın yargılanması sürüyor.

Fethiye 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Özcan A. hastanede tedavi gördüğü gerekçesiyle katılmadı. Müştekiler ile avukatları salonda hazır bulundu.

Sanık Özcan A'nın eşi müşteki Nazlı A. sanıkla olaydan uzun süre önce boşanmak istediğini, sanığın çocuğun velayetini alma karşılığında boşanmayı kabul edeceğini söyledi.

Nazlı A, boşanma nedeniyle eşiyle aralarında sürekli tartışma yaşandığını, sanığın kendisi ve ailesini sürekli tehdit ettiğini belirtti.

Olaydan önce de sanığın evlerinin önünde çıkan tartışmada babasına silah çektiğini, babasının ise "Vuracaksan vur" dediğini anlatan Nazlı A, "Bu olayın ardından ben, annem, babam ve halam komşumuzda kaldık. Olay günü annem ve babam evden çıktıktan sonra kaldığımız ev sahibi Özcan'ın geldiğini görmüş. Ev sahipleri kapıda Özcan ile konuştuğunda onlara elinde silahla 'Nazlı burada mı?' diye sormuş. Onlar da yok deyince evden ayrıldı. Bundan 5-6 dakika sonra da silah sesleri geldi." diye konuştu.