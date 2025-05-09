Muğla'da 3 kişiyi öldüren, 2 kişiyi yaralayan sanık yargılanıyor
Muğla'nın Fethiye ilçesinde kayınpederi, kayınvalidesi ve bir kişiyi öldürüp 2 kişiyi yaralayan sanığın yargılanması sürüyor.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde kayınpederi, kayınvalidesi ve bir kişiyi öldürüp 2 kişiyi yaralayan sanığın yargılanması sürüyor.
Fethiye 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Özcan A. hastanede tedavi gördüğü gerekçesiyle katılmadı. Müştekiler ile avukatları salonda hazır bulundu.
Sanık Özcan A'nın eşi müşteki Nazlı A. sanıkla olaydan uzun süre önce boşanmak istediğini, sanığın çocuğun velayetini alma karşılığında boşanmayı kabul edeceğini söyledi.
Nazlı A, boşanma nedeniyle eşiyle aralarında sürekli tartışma yaşandığını, sanığın kendisi ve ailesini sürekli tehdit ettiğini belirtti.
Olaydan önce de sanığın evlerinin önünde çıkan tartışmada babasına silah çektiğini, babasının ise "Vuracaksan vur" dediğini anlatan Nazlı A, "Bu olayın ardından ben, annem, babam ve halam komşumuzda kaldık. Olay günü annem ve babam evden çıktıktan sonra kaldığımız ev sahibi Özcan'ın geldiğini görmüş. Ev sahipleri kapıda Özcan ile konuştuğunda onlara elinde silahla 'Nazlı burada mı?' diye sormuş. Onlar da yok deyince evden ayrıldı. Bundan 5-6 dakika sonra da silah sesleri geldi." diye konuştu.
Nazlı A, Özcan'ın ailesini öldürdüğünü görmediğini ancak "Annen ve baban senin yüzünden öldü." diye mesaj gönderdiğini dile getirdi.
Müşteki Nazifcan A. ise sanığın kendisini ve ailesini olaydan önce öldürmekle tehdit ettiğini kaydetti.
Mahkeme heyeti, tanıkların dinlenmesinin ardından sanığın tutukluluk halinin devamına ve davanın 5 Ağustos'a ertelenmesine karar verdi.
- Olay
Özcan A, aralarında husumet olduğu iddia edilen kayınpederi Şükrü A. (53) ile kayınvalidesi Adile A'yı (52) Kayaköy Mahallesi'ndeki evlerinde 29 Haziran 2024'te tabancayla vurarak öldürmüş, sanık yakındaki villada havuz temizliği yapan Muhammet Akbaba'ya da tabancayla ateş etmiş, Akbaba da kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.
Esat Ulu ile Serdar Genç'i de yaralayarak kaçan Özcan A, polis ekiplerince yakalanmış, 30 Haziran 2024'te çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.
Özcan A. hakkında hazırlanan iddianame, Fethiye 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.
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