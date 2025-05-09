Datça'da Mesleki Eğitim Fuarı düzenlendi

Datça ilçesinde, Mesleki Eğitim Fuarı gerçekleştirildi.

Datça Cumhuriyet Meydanı'nda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Özcan Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin öncülüğünde düzenlenen fuarda, öğrencilerin mesleki becerilerini sergilediği projeler ve ürettikleri ürünler katılımcılarla paylaşıldı.

Fuarda, okullar yıl boyunca yürüttükleri çalışmaları tanıtma fırsatı bulurken, öğrencilerin atölye çalışmaları, uygulamalı tanıtımlar ve etkileşimli etkinlikler büyük ilgi gördü.

Öğrencilerin mesleki becerilerini sergileme ve mesleki eğitim alanında farkındalık oluşturma açısından önemli bir fırsat sunan fuarda, öğrenciler tarafından hazırlanan halk oyunları gösterisi ve vals gösterisi gerçekleştirildi.

Etkinliğe, İlçe Kaymakamı Murat Atıcı, Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, AK Parti Muğla İl Başkanı Haluk Laçin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Aldal ve AK Parti Datça İlçe Başkanı Ayçan Çuhadar da katıldı.