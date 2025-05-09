"6. TYBA Yacht Charter Show" Fethiye'de başladı

Tüm Yat İşletmecileri Yatırımcıları Broker ve Acenteleri Derneği (TYBA) ile D-Marin Göcek Marina işbirliğinde Fethiye'de düzenlenen "6. TYBA Yacht Charter Show" etkinliği başladı.

TYBA Başkanı Serhan Cengiz, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, yat şova boyları 20 ile 82 metre arasında değişen lüks teknelerin katıldığını belirtti.

Akdeniz yat turizminin önemli organizasyonlarından kabul edilen etkinlikte, uluslararası yat kiralama firmaları ile yerli ve yabancı üreticileri bir araya getirerek iş hacmini artırmayı hedeflediklerini anlatan Cengiz, şunları kaydetti:

"Yatçılar, turizm sektörünü en prestijli segmenti ve en önemli vitrinlerinden birisi. Yatçılar olarak ülkelerinde karar verici mekanizmalarda bulunan misafirlerimizi ağırlıyoruz. Ülkemizi, kıyılarımızı, mutfağımızı, misafirperverliğimizi en iyi şekilde tanıtmaya çalışıyoruz. Bugün burada Türk sularında yat turizmi yapacak seçkin 50 tekneyi, 5 gün boyunca yaklaşık 20 ülkeden acente, broker, yerli ve yabancı basınla tanıştırıyoruz. Bu bizim en önemli misyonumuzdur."

D-Marin Göcek Genel Müdürü Bora Ergezgin de şovda yurt dışından katılan yabancı bayraklı pek çok tekneyi bölgeyle tanıştırmanın onurunu yaşadıklarını ifade etti.