Datça'da öğretmenler için "Etkileşim Günü" etkinliği düzenlendi

Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği ve Hafif Müzik eserlerinin seslendirildiği etkinlikte, öğretmenler hem sanatın keyfini yaşadı hem de meslektaşlarıyla anlamlı anlar paylaştı.

Eğitim süreçleri, mesleki gelişim ve okul projeleri üzerine yapılan sohbetin ardından, "Datça Öğretmenleri Şarkılarda Buluşuyor" adlı müzik dinletisi sunuldu.

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