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        Datça'da engelli bireyler için asker eğlencesi düzenlendi

        Muğla'nın Datça ilçesinde engelli bireyler için asker eğlencesi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 16:35 Güncelleme: 10.05.2025 - 16:43
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        Datça'da engelli bireyler için asker eğlencesi düzenlendi
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        Muğla'nın Datça ilçesinde engelli bireyler için asker eğlencesi düzenlendi.

        Engelliler Haftası kapsamında, Datça Engelim Olmayın Derneği ve Datça Belediyesi iş birliğiyle, engelli bireyler için asker kına eğlencesi gerçekleştirildi.

        Atatürk Kentpark'ta düzenlenen etkinlikte engelli bireyler Çağlar Erenoğlu, Mert Köklü ve Ozan Muratdağ için kına yakıldı.

        Datça Kaymakamı Murat Atıcı, toplumun dayanışma içinde bulunmasının ve herkesin eşit şekilde mutluluğu paylaşmasının önemli olduğunu belirtti.

        Datça Engelim Olmayın Derneği Başkanı Dilek Dündar ise engelli bireylerin topluma daha fazla entegre olmasını sağlamanın kendileri için en büyük ödül olduğunu ifade etti.

        15 Mayıs'ta Muğla İl Jandarma Komutanlığı'nda 1 günlük temsili askerlik yapacak olan bireyler, unutulmaz bir gün yaşadı.

        Etkinliğe, Datça Belediye Başkanı Aytaç Kurt, Jandarma Komutanı Oğuz Kapusuz, engelli bireyler ve aileleri katıldı. Etkinlik, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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