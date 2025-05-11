Eskrimde hedef 2028 Olimpiyat Oyunları'nda madalya kazanmak

ALİ RIZA AKKIR - Türkiye Eskrim Federasyonu Başkanı Abdurrahman Karataş, Avrupa ve dünya şampiyonalarındaki başarılarını sürdürerek, 2028 Olimpiyat Oyunları'nda madalya kazanmayı hedeflediklerini söyledi.

Fethiye Beşkaza Spor Salonu'nda alt yaş gruplarında gerçekleştirilen Flöre Türkiye Şampiyonası'nı takip eden Karataş, AA muhabirine, 6 ay önce göreve başladıklarında sporu daha iyi anlamak için sahada onlarla birlikte olduklarını söyledi.

Antalya'da Avrupa Büyükler Eskrim Şampiyonası'na ev sahipliği yaptıklarını hatırlatan Karataş, "Burada 48 sporcumuz yarıştı. Bir sezonda ilk kez 3 altın, 3 bronz madalya alan sporcularımız bizi gururlandırdı. Bunun ardından Çin'de yapılan Dünya Şampiyonası'nda da Avrupa şampiyonu olan sporcumuz dünya ikincisi olarak başarısını sürdürdü. 2024 Olimpiyat Oyunları'nda iki sporcu ile bir paralimpik sporcumuz bizleri temsil etti." diye konuştu.

Abdurrahman Karataş, 2028 Olimpiyat Oyunları'nda daha fazla sporcu göndermek için çalışmaları sürdürdüklerini vurguladı.