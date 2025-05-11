Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Eskrimde hedef 2028 Olimpiyat Oyunları'nda madalya kazanmak

        ALİ RIZA AKKIR - Türkiye Eskrim Federasyonu Başkanı Abdurrahman Karataş, Avrupa ve dünya şampiyonalarındaki başarılarını sürdürerek, 2028 Olimpiyat Oyunları'nda madalya kazanmayı hedeflediklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2025 - 11:24 Güncelleme: 11.05.2025 - 11:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskrimde hedef 2028 Olimpiyat Oyunları'nda madalya kazanmak
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ALİ RIZA AKKIR - Türkiye Eskrim Federasyonu Başkanı Abdurrahman Karataş, Avrupa ve dünya şampiyonalarındaki başarılarını sürdürerek, 2028 Olimpiyat Oyunları'nda madalya kazanmayı hedeflediklerini söyledi.

        Fethiye Beşkaza Spor Salonu'nda alt yaş gruplarında gerçekleştirilen Flöre Türkiye Şampiyonası'nı takip eden Karataş, AA muhabirine, 6 ay önce göreve başladıklarında sporu daha iyi anlamak için sahada onlarla birlikte olduklarını söyledi.

        Antalya'da Avrupa Büyükler Eskrim Şampiyonası'na ev sahipliği yaptıklarını hatırlatan Karataş, "Burada 48 sporcumuz yarıştı. Bir sezonda ilk kez 3 altın, 3 bronz madalya alan sporcularımız bizi gururlandırdı. Bunun ardından Çin'de yapılan Dünya Şampiyonası'nda da Avrupa şampiyonu olan sporcumuz dünya ikincisi olarak başarısını sürdürdü. 2024 Olimpiyat Oyunları'nda iki sporcu ile bir paralimpik sporcumuz bizleri temsil etti." diye konuştu.

        Abdurrahman Karataş, 2028 Olimpiyat Oyunları'nda daha fazla sporcu göndermek için çalışmaları sürdürdüklerini vurguladı.

        - "Bireysel ve takım olarak hedefimiz kürsüye çıkmak"

        Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda tekerlekli sandalye eskrimde milli sporcu Hakan Akkaya'nın bronz madalya aldığını hatırlatan Abdurrahman Karataş, şunları kaydetti:

        "Hakan'ın yanına ekleyeceğimiz sporcularla sayımızı arttırarak olimpiyatlarda daha çok madalya almayı planlıyoruz. Bu doğrultuda tüm birimlerimiz gayretle çalışıyor. Hem Avrupa hem de dünyada yakaladığımız başarıyı ABD'nin Los Angeles kentinde 2028'de gerçekleştirilecek Yaz Olimpiyat Oyunları'nda da sporcularımızı kürsüye çıkararak sürdürmeyi hedefliyoruz. Bireysel ve takım olarak hedefimiz kürsüye çıkmak. Paralimpik Oyunları'nda da bronz madalyamızı, altın yapmak istiyoruz."

        Eskrimde farklı kategorilerde aktif yaklaşık 2 bin sporcunun bulunduğunu belirten Karataş, sporcuların sezon takvimini takip ederek maçlara katıldığını bildirdi.

        Abdurrahman Karataş, federasyon olarak düzenlenen etkinlikleri sürekli takip ettiklerini ve sporcuların yanında olduklarını aktardı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Müsilaj yeniden Marmara'da!
        Müsilaj yeniden Marmara'da!
        Trump'tan Putin'in önerisine ilişkin: Harika bir gün
        Trump'tan Putin'in önerisine ilişkin: Harika bir gün
        Bekçiyi bağlayıp, şoförü öldürdüler!
        Bekçiyi bağlayıp, şoförü öldürdüler!
        Beşiktaş'ta seçim günü
        Beşiktaş'ta seçim günü
        Anneler günü nasıl ortaya çıktı?
        Anneler günü nasıl ortaya çıktı?
        Trump'tan Çin ile ticaret görüşmelerine ilişkin mesaj
        Trump'tan Çin ile ticaret görüşmelerine ilişkin mesaj
        Anneler gerçekten ne ister?
        Anneler gerçekten ne ister?
        Ülkemizin büyük bölümü yağışlı! 3 uyarı birden yapıldı!
        Ülkemizin büyük bölümü yağışlı! 3 uyarı birden yapıldı!
        İşte agorafobi hakkında merak edilenler
        İşte agorafobi hakkında merak edilenler
        Trump Filistin devletini tanıyacak mı?
        Trump Filistin devletini tanıyacak mı?
        13 bin kilometre yol kat ettiler
        13 bin kilometre yol kat ettiler
        Kütahya'daki sır ortaya çıktı
        Kütahya'daki sır ortaya çıktı
        Trabzonspor - Galatasaray maçının hakem yorumları
        Trabzonspor - Galatasaray maçının hakem yorumları
        Yıllar sonra gelen itiraflar
        Yıllar sonra gelen itiraflar
        Metrobüs kazası can aldı: 1'ölü, 54 yaralı
        Metrobüs kazası can aldı: 1'ölü, 54 yaralı
        Galatasaray şampiyonluğa 1 puan uzaklıkta!
        Galatasaray şampiyonluğa 1 puan uzaklıkta!
        J10C 3 Rafale savaş uçağını düşürdü
        J10C 3 Rafale savaş uçağını düşürdü
        "Şampiyon 4 Mayıs'ta belli oldu"
        "Şampiyon 4 Mayıs'ta belli oldu"
        "Fenerbahçe’ye karşı sahada üstünlük kurduk"
        "Fenerbahçe’ye karşı sahada üstünlük kurduk"
        Keşif görüntüleri ortaya çıktı
        Keşif görüntüleri ortaya çıktı

        Benzer Haberler

        Bodrum'da anneler çocuklarıyla futbol oynama heyecanını yaşadı
        Bodrum'da anneler çocuklarıyla futbol oynama heyecanını yaşadı
        Bodrum'da "3. Zeytin Çiçeği Festivali" düzenlendi
        Bodrum'da "3. Zeytin Çiçeği Festivali" düzenlendi
        Kaiwi Kanalı'nı başarıyla geçen milli yüzücü Aysu Türkoğlu Bodrum'a döndü
        Kaiwi Kanalı'nı başarıyla geçen milli yüzücü Aysu Türkoğlu Bodrum'a döndü
        Su jeti, Flyboard ve Motosurf Türkiye Şampiyonası, Bodrum'da başladı
        Su jeti, Flyboard ve Motosurf Türkiye Şampiyonası, Bodrum'da başladı
        Datça'da engelli bireyler için asker eğlencesi düzenlendi
        Datça'da engelli bireyler için asker eğlencesi düzenlendi
        Bodrum'da su jeti, flyboard ve motosurf yarışları heyecanı
        Bodrum'da su jeti, flyboard ve motosurf yarışları heyecanı