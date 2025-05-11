Fethiye'de dalgıçlar Anneler Günü'nü su altında kutladı

Su altında eli öpülen, çiçek ve hediye verilen Niky Grey'in temsili olarak Anneler Günü kutlandı.

Dalgıçlar, su altında "Tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun" yazılı döviz açtı.

Dalyan Koyu açıklarında gerçekleştirilen etkinlikte dalgıçlar Önder Diktaş, Alperen Beyaz ve Furkan Hündür ile Niky Grey yaklaşık 5 metre derinliğe dalış yaptı.

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