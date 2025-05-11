Bodrum'da 20. Uçurtma Festivali

Tüm annelerin Anneler Günü'nü kutlayan Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, festivale katkı sağlayanlara teşekkür etti.

Ücretsiz ikramların da olduğu etkinlikte, düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri protokol üyelerince verildi. Etkinlikte Kemal Durmaz İlkokulu ve Ortaokulu yararına üzerinde Atatürk resmi olan uçurtmalar satıldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Kaymakamlığı ve Bodrum Belediyesinin destekleriyle bu yıl 20'ncisi düzenlenen festival, Gümbet Değirmenler mevkisinde yapıldı.

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