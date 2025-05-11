Su Jeti, Flyboard ve Motosurf Türkiye Şampiyonası tamamlandı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) tarafından organize edilen Su Jeti, Flyboard ve Motosurf Türkiye Şampiyonası tamamlandı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) tarafından organize edilen Su Jeti, Flyboard ve Motosurf Türkiye Şampiyonası tamamlandı.
Bodrum Motosiklet Kulübünün ev sahipliğinde, Gündoğan Halk Sahili'nde düzenlenen ve iki gün süren organizasyonda hem su sporları meraklıları hem de adrenalin tutkunları bir araya geldi.
Organizasyona katılan 50'den fazla sporcu flyboard, motosurf ve su jeti kategorilerinde kıyasıya mücadele etti.
Yarışlar sonunda dereceye giren sporculara ödülleri sahilde düzenlenen törenle verildi.
Dereceye giren sporcular ise şu şekilde:
Stok Pro 1 Sınıfı
1- Furkan Yılmaz
2- Batuhan Özgüneş
3- Burak Dededağlılar
Spark Kupası
1- Eser Tan
2- Hüseyin Akbaş
Stok Pro 2 Sınıfı
1- Kahraman Aktaş
2- Hasan Aslan
3- Barış Altan
Drag Yarışı
1- Uğur Piro
2- Ayberk Ergeneli
3- Kahraman Aktaş
Open Pro Sınıfı
1- Uğur Piro
2- Yusuf Baki Soylu
3- Kaan Şanver
Flyboard Sınıfı
1- Furkan Yılmaz
2- Kahraman Aktaş
3- Uğur Piro
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.