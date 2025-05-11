Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) tarafından organize edilen Su Jeti, Flyboard ve Motosurf Türkiye Şampiyonası tamamlandı.

Bodrum Motosiklet Kulübünün ev sahipliğinde, Gündoğan Halk Sahili'nde düzenlenen ve iki gün süren organizasyonda hem su sporları meraklıları hem de adrenalin tutkunları bir araya geldi.

Organizasyona katılan 50'den fazla sporcu flyboard, motosurf ve su jeti kategorilerinde kıyasıya mücadele etti.

Yarışlar sonunda dereceye giren sporculara ödülleri sahilde düzenlenen törenle verildi.

Dereceye giren sporcular ise şu şekilde:

Stok Pro 1 Sınıfı

1- Furkan Yılmaz

2- Batuhan Özgüneş

3- Burak Dededağlılar

Spark Kupası

1- Eser Tan

2- Hüseyin Akbaş

Stok Pro 2 Sınıfı