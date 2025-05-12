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        Datça'nın "Doğa Dedesi"nden Marmaris'e fidan bağışı

        Muğla'nın Datça ilçesinde "Doğa Dede" olarak tanınan 85 yaşındaki Ali Avsever, Marmaris Belediyesine 650 fidan bağışladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2025 - 11:52 Güncelleme: 12.05.2025 - 11:52
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        Datça'nın "Doğa Dedesi"nden Marmaris'e fidan bağışı
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        Muğla'nın Datça ilçesinde "Doğa Dede" olarak tanınan 85 yaşındaki Ali Avsever, Marmaris Belediyesine 650 fidan bağışladı.

        Kentte yaşamını sürdüren Avsever, yıllardır evinin bahçesinde 15 binin üzerinde fidan yetiştirerek farklı bölgelere bağışta bulunuyor.

        Avsever'in Marmaris'e bağışladığı fidanların 500'ü fıstık çam, 100'ü andız, 50'si ise mazıdan oluşuyor.

        Fidanların uygun alanlara dikiminin kısa sürede tamamlanacağını belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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