Lagina Hekate Kutsal Alanı'nda kentin giriş kapısı ve dükkanlar açığa çıkarılıyor

DURMUŞ GENÇ - Muğla'nın Yatağan ilçesinde bulunan ve Pagan inanışının merkezi kabul edilen Lagina Hekate Kutsal Alanı'nda yürütülen kazı çalışmalarında kentin giriş kapısı ve dükkanlar gün yüzüne çıkarılıyor.

Osman Hamdi Bey tarafından 134 yıl önce başlanan ve başkanlığını bir Türk'ün yaptığı ilk kazı olma özelliğini de taşıyan Lagina'daki çalışmaları, Prof. Dr. Bilal Söğüt devam ettiriyor.

Lagina Hekate Kutsal Alanı'nda bu yıl Geleceğe Miras Projesi kapsamında kentin giriş kapısı ve dükkanlarında kazı çalışması yapılıyor.

Stratonikeia ve Lagina Kazı Heyeti Başkanı Söğüt, AA muhabirine, Lagina'da 12 ay kazı, restorasyon ve çizim çalışması yaptıklarını söyledi.

Lagina'nın yaklaşık 8,5 kilometre uzağındaki Stratonikeia Antik Kenti'nin iki dini merkezinden biri olduğunu belirten Söğüt, antik dönemin önemli tanrıçalarından Hekate adına yapılan tapınağın Lagina'da olmasının kutsal alanı daha da önemli kıldığını kaydetti.

Söğüt, Hekate adına yapılan daha büyük bir kutsal alanın bulunmadığını, Lagina Kutsal Alanı'nda antik dönemde törenler yapıldığını, Doğu Akdeniz'den İspanya'ya kadar 22 ülkeden insanların bu törenlere katıldığını ve bu nedenle önemli bir merkez olduğunu ifade etti.

Bu özelliği dolayısıyla kente gelen ziyaretçi sayısının da her geçen yıl arttığına dikkati çeken Söğüt, şöyle konuştu:

"Bu yıl Geleceğe Miras Projesi kapsamında antik kentin giriş kapısı ve kapının yanında bulunan diğer yapıları açığa çıkararak kazı çalışması yapıyoruz. İnsanlar kutsal alana girmeden önce burada hangi dükkanları görüyorlar, burada ne tür yapılar var, yazıtlardan bildiğimiz yapıların hangisi bu tarafta onu öğrenmek istiyoruz. Yürüttüğümüz kazı çalışmalarından çok iyi sonuçlar alıyoruz. Şimdi stoa (Antik Yunan mimarisinde bir sokak) dükkanlarını bulmaya başladık. Onun arkasındaki diğer yapılar da çıkıyor. Bunların hem duvarları hem mimari elemanları gün yüzüne çıkmaya başladı. Çatılardan düşen kiremitleri de orijinal yerlerinde tespit ettik."