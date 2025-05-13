Bodrum'da denizdeki tonozlar ve terk edilmiş tekneler kaldırıldı

Yapılan çalışmayla bölgedeki tonozlar ve tekneler kaldırıldı. Sahiplerine ulaşılamayan tekneler, yediemin deposuna gönderildi.

Bodrum Bölge Liman Başkanlığı, Torba Koyu'ndaki yasa dışı tonozlar (deniz zeminine yerleştirilen tekne bağlanma sistemleri) ve terk edilmiş teknelerle ilgili gelen şikayet ve talepler üzerine çalışma başlattı.

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