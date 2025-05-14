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        Bodrum'da deniz dibi temizliği yapıldı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen etkinlikte dalgıçlar, deniz dibindeki atıkları çıkardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 16:07 Güncelleme: 14.05.2025 - 16:33
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        Bodrum'da deniz dibi temizliği yapıldı
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen etkinlikte dalgıçlar, deniz dibindeki atıkları çıkardı.

        Bodrum Belediyesince "Denize En Çok Mavi Yakışır" sloganıyla 11 yıldır sürdürülen temizlik çalışmalarına bu sene Kumbahçe Sahili'nden başlandı.

        Belediye çalışanlarından oluşan gönüllü dalış ekibinin yer aldığı temizlikte, denizden çıkarılan yaklaşık 50 kilogram atık, meydanda sergilendi. Çıkarılan atık miktarının az olması katılımcıları sevindirdi.

        Etkinliğe Bodrum Belediyesi Genel Koordinatörü Emel Çakaloğlu ve Meclis Üyesi Candan Topdemir'in aralarında bulunduğu belediye yetkilileri katıldı.

        Deniz dibi temizlik çalışması, 21 Mayıs'ta Gümbet Mahallesi'nde devam edecek.

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        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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