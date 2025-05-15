Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğla'da "Aile Haftası" yürüyüşü ve etkinlikler gerçekleştirildi

        Muğla'da 2025 Aile Yılı etkinlikleri kapsamında "Aile Haftası" yürüyüşü ve tekne turu yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 21:43 Güncelleme: 15.05.2025 - 21:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla'da "Aile Haftası" yürüyüşü ve etkinlikler gerçekleştirildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Muğla'da 2025 Aile Yılı etkinlikleri kapsamında "Aile Haftası" yürüyüşü ve tekne turu yapıldı.

        Muğla Valiliği ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü öncülüğünde, protokol üyeleri, özel gereksinimli bireyler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve öğrenciler Recai Güreli Caddesi'nden Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

        Yürüyüş yapanlara, sporcular ve akülü sandalyelerle bedensel engelliler de eşlik etti. Yürüyüşün ardından kent merkezinde araç korteji yapıldı.

        Aile temalı süslemelerle donatılmış araçlardan oluşan korteje vatandaşlar ilgi gösterdi.

        Yürüyüşün ardından engelliler, aileleri ile sporcular ve vatandaşlar Sakin Kent Akyaka Mahallesi'ndeki Kadın Azmağı Deresi'nde tekne turuna katıldı.

        Buradaki köprü ve tekneler ile Azmak Nehri etrafına da "En büyük aile Türkiye'mizin Aile Yılı kutlu olsun" pankartları asılarak Aile Yılı'na dikkat çekildi.

        Aileler, doğayla iç içe, huzur dolu bir atmosferde teknelerle Azmak’ın eşsiz güzelliklerini keşfederek birlikte vakit geçirmenin keyfini yaşadı.

        Etkinlikler boyunca katılımcılara "Aile Yılı"na dair çeşitli bilgilendirici materyal ile aile bağlarını güçlendirmeye yönelik mesajlar paylaşıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Özel'den Habertürk'e açıklamalar
        Özel'den Habertürk'e açıklamalar
        Zelenskiy'den Ankara'da açıklamalar
        Zelenskiy'den Ankara'da açıklamalar
        Şüpheli itfaiyecinin yeni görüntüleri ortaya çıktı
        Şüpheli itfaiyecinin yeni görüntüleri ortaya çıktı
        "Türk savunma sanayii etkileyici bir tabana sahip"
        "Türk savunma sanayii etkileyici bir tabana sahip"
        Lavrov: Zelenskiy acınası bir insan
        Lavrov: Zelenskiy acınası bir insan
        Flaş iddia: İtalya'da Dzeko yarışı
        Flaş iddia: İtalya'da Dzeko yarışı
        Acildeki hastadan sedye üzerindeyken para talep edildi
        Acildeki hastadan sedye üzerindeyken para talep edildi
        10 bin engelli bireye kamuda iş fırsatı
        10 bin engelli bireye kamuda iş fırsatı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Konya'da 5,2 büyüklüğünde deprem!
        Konya'da 5,2 büyüklüğünde deprem!
        Hindistan, Çelebi Havacılık'ın güvenlik yetkisini iptal etti
        Hindistan, Çelebi Havacılık'ın güvenlik yetkisini iptal etti
        Güzellik standartlarını eleştirdi
        Güzellik standartlarını eleştirdi
        Rekabet'ten Trendyol Go'nun Uber'e satışına onay
        Rekabet'ten Trendyol Go'nun Uber'e satışına onay
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        F.Bahçe'de ilk hedef Skriniar!
        F.Bahçe'de ilk hedef Skriniar!
        Trump: Yarın İstanbul'a gidebilirim
        Trump: Yarın İstanbul'a gidebilirim
        Hemşiresi olmadan asla
        Hemşiresi olmadan asla
        Simge Sağın'ın acı günü
        Simge Sağın'ın acı günü
        Son 55 yıla Aslan pençesi!
        Son 55 yıla Aslan pençesi!
        ChatGPT'nin diyet listeleri ne kadar güvenilir?
        ChatGPT'nin diyet listeleri ne kadar güvenilir?

        Benzer Haberler

        Muğla'da 64 engelli genç askerlik hayalini gerçekleştirdi
        Muğla'da 64 engelli genç askerlik hayalini gerçekleştirdi
        Fethiye'de kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
        Fethiye'de kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
        Fethiye'de deniz dibi temizliği yapıldı
        Fethiye'de deniz dibi temizliği yapıldı
        Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'den inşaat yasağı açıklaması
        Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'den inşaat yasağı açıklaması
        Bodrum'da inşaat yasakları başladı
        Bodrum'da inşaat yasakları başladı
        Komşular arasındaki anlaşmazlık kamerada
        Komşular arasındaki anlaşmazlık kamerada