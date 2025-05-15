Muğla'da "Aile Haftası" yürüyüşü ve etkinlikler gerçekleştirildi

Muğla'da 2025 Aile Yılı etkinlikleri kapsamında "Aile Haftası" yürüyüşü ve tekne turu yapıldı.

Muğla Valiliği ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü öncülüğünde, protokol üyeleri, özel gereksinimli bireyler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve öğrenciler Recai Güreli Caddesi'nden Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

Yürüyüş yapanlara, sporcular ve akülü sandalyelerle bedensel engelliler de eşlik etti. Yürüyüşün ardından kent merkezinde araç korteji yapıldı.

Aile temalı süslemelerle donatılmış araçlardan oluşan korteje vatandaşlar ilgi gösterdi.

Yürüyüşün ardından engelliler, aileleri ile sporcular ve vatandaşlar Sakin Kent Akyaka Mahallesi'ndeki Kadın Azmağı Deresi'nde tekne turuna katıldı.

Buradaki köprü ve tekneler ile Azmak Nehri etrafına da "En büyük aile Türkiye'mizin Aile Yılı kutlu olsun" pankartları asılarak Aile Yılı'na dikkat çekildi.

Aileler, doğayla iç içe, huzur dolu bir atmosferde teknelerle Azmak’ın eşsiz güzelliklerini keşfederek birlikte vakit geçirmenin keyfini yaşadı.