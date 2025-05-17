Marmaris'te cip safari araçları denetlendi
Muğla'nın Marmaris ilçesinde denetlenen 7 cip safari sürücüsüne idari para cezası uygulanırken, 3 araç trafikten men edildi.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde denetlenen 7 cip safari sürücüsüne idari para cezası uygulanırken, 3 araç trafikten men edildi.
İl Jandarma Trafik ekipleri, Marmaris’te cip safari turlarına katılan araçlara yönelik karadan ve havadan eş zamanlı denetim gerçekleştirdi.
Marmaris-Datça kara yolunda yapılan uygulamada, cip safari araçları ve sürücüleri denetlendi.
Denetimlerde 3 araç trafikten men edilirken 7 sürücüye trafik idari para cezası uygulandı.
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