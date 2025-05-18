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        Bodrum'a "Marella Discovery 2" kruvaziyeriyle 1789 turist geldi

        Bahamalar bayraklı "Marella Discovery 2" isimli kruvaziyer, 1789 yolcusuyla Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2025 - 13:16 Güncelleme: 18.05.2025 - 13:16
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        Bodrum'a "Marella Discovery 2" kruvaziyeriyle 1789 turist geldi
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        Bahamalar bayraklı "Marella Discovery 2" isimli kruvaziyer, 1789 yolcusuyla Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi.

        Santorini Limanı'ndan sonra rotasını Muğla'ya çeviren 264 metrelik dev gemi, Bodrum Limanı'na demirledi. Gemide, çoğu İngiliz 1789 yolcu ile 726 personel bulunduğu belirtildi.

        Pasaport işlemlerinin ardından gemiden inen yolcular, çarşıyı gezdi, Bodrum Kalesi, Bodrum Antik Tiyatro, Mindos Kapısı gibi tarihi ve turistik alanları ziyaret etti.

        "Marella Discovery 2", bir sonraki durağı Heraklion Limanı'na gitmek üzere akşam saatlerinde demir alacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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