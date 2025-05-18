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        Hentbol: Kadınlar Süper Lig play-off final serisi

        Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off final serisi üçüncü maçında Armada Praxis Yalıkavak, Adasokağı'nı 29-23 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2025 - 17:21 Güncelleme: 18.05.2025 - 17:28
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        Hentbol: Kadınlar Süper Lig play-off final serisi
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        Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off final serisi üçüncü maçında Armada Praxis Yalıkavak, Adasokağı'nı 29-23 yendi.

        Bodrum Belediyesi Gümbet Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısı, misafir takımın 14-13'lük üstünlüğüyle tamamlandı.

        İkinci yarıda tempoyu artıran ev sahibi ekip, maçı 29-23 kazanarak seride 2-1 öne geçti.

        Üç galibiyete ulaşacak takımın şampiyon olacağı seride dördüncü maç, 20 Mayıs Salı günü yine aynı salonda oynanacak.

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