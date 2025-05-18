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        Fethiye'de kayalıklara düşen yamaç paraşütçüsü helikopterle kurtarıldı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde, kayalık alana düşen yamaç paraşütü pilotu helikopterle kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2025 - 18:49 Güncelleme: 18.05.2025 - 19:00
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        Fethiye'de kayalıklara düşen yamaç paraşütçüsü helikopterle kurtarıldı
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde, kayalık alana düşen yamaç paraşütü pilotu helikopterle kurtarıldı.

        Yamaç paraşütü pilotu Belarus vatandaşı Yahor Savich (34), Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'ın 1700 metrelik pistinden tekli uçuş yaptı.

        Bir süre uçuş yapan paraşütçü, belirlenemeyen nedenle Lagün mevkisinin üst kısımlarındaki kayalık bölgeye düştü.

        İhbar üzerine bölgeye, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) sevk edildi.

        Bölgeye ulaşan ekiplerin arazinin sarp ve kayalık olması nedeniyle taşıma yapamaması üzerine, Jandarma Aydın Filo Komutanlığından helikopter talep edildi.

        Bulunduğu alandan helikopterle alınan yaralı, Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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