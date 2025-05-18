Fethiye'de kayalıklara düşen yamaç paraşütçüsü helikopterle kurtarıldı

Bölgeye ulaşan ekiplerin arazinin sarp ve kayalık olması nedeniyle taşıma yapamaması üzerine, Jandarma Aydın Filo Komutanlığından helikopter talep edildi.

Bir süre uçuş yapan paraşütçü, belirlenemeyen nedenle Lagün mevkisinin üst kısımlarındaki kayalık bölgeye düştü.

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