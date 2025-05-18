Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Bodrum FK-Trabzonspor maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında konuk ettiği Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan Sipay Bodrum FK'de teknik direktör Jose Morais, "Önümüzde hala kazanılacak puanlar var. Kazanılacak puanlar olduğu sürece biz mücadelemize, oyuncularımızla savaşımıza devam edeceğiz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2025 - 22:58 Güncelleme: 18.05.2025 - 22:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bodrum FK-Trabzonspor maçının ardından
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında konuk ettiği Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan Sipay Bodrum FK'de teknik direktör Jose Morais, "Önümüzde hala kazanılacak puanlar var. Kazanılacak puanlar olduğu sürece biz mücadelemize, oyuncularımızla savaşımıza devam edeceğiz." dedi.

        Grey Beton Bodrum Stadı'ndaki müsabakanın ardından basın toplantısında konuşan Morais, Trabzonspor'un kaliteli ve zor bir rakip olduğunu bildiklerini ve ona göre maça başladıklarını söyledi.

        Takımının karşılaşmaya yüksek enerjiyle başladığını ve önde şanslar oluşturmaya çalıştıklarını anlatan Morais, kazanılan bir top sonrası skoru bulduklarını dile getirdi.

        Trabzonspor lehine verilen penaltı kararını eleştiren Morais, son dakikalarda kendileri lehine verilen penaltının VAR uyarısıyla iptal edilmesine tepki gösterdi.

        Golü yedikten sonra reaksiyon gösterdiklerini, ikinci gol için arayışlarda bulunduklarını belirten Morais, şunları kaydetti:

        "Önümüzde hala kazanılacak puanlar var. Kazanılacak puanlar olduğu sürece biz mücadelemize, oyuncularımızla savaşımıza devam edeceğiz. Bu hislerle oynamaya devam edeceğiz. Samsun maçında aleyhimize verilen bir penaltı var. Bu maçta da aynı şekilde bir penaltıyla belki de bazılarının isteklerini yerine getirecek şekilde kararlar çıktı. Bu takım, şubat ayından beri büyüyerek yoluna devam eden bir takım. Süper Lig'de kalabilmek için ortaya büyük bir karakter koyuyorlar. Şu ana kadar özellikle bazı maçlarda aldığımızdan daha fazlasını hak ettiğimizi düşünüyorum. Şu an 3 puan gerideyiz. Rakibimizin bize göre bir avantajı var. Onlar da tabii hedefleri için mücadele ediyor."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Beş yıldızlı şampiyon Galatasaray!
        Beş yıldızlı şampiyon Galatasaray!
        G.Saray'ın 25. şampiyonluğunun hikayesi!
        G.Saray'ın 25. şampiyonluğunun hikayesi!
        Galatasaraylı futbolcular şampiyonluğu marşlar ve şarkılarla kutladı
        Galatasaraylı futbolcular şampiyonluğu marşlar ve şarkılarla kutladı
        Buruk'tan Mourinho'ya olay gönderme!
        Buruk'tan Mourinho'ya olay gönderme!
        "İki Beşiktaş mağlubiyeti Galatasaray'ı şampiyon yaptı!"
        "İki Beşiktaş mağlubiyeti Galatasaray'ı şampiyon yaptı!"
        Galatasaraylılar sokaklara akın etti!
        Galatasaraylılar sokaklara akın etti!
        Mimar Okan Buruk: İşte kırılan rekorlar!
        Mimar Okan Buruk: İşte kırılan rekorlar!
        5. yıldızın kod adı: İstikrar!
        5. yıldızın kod adı: İstikrar!
        Aslan payı Osimhen'in!
        Aslan payı Osimhen'in!
        Aşk, şampiyonlukla ortaya çıktı
        Aşk, şampiyonlukla ortaya çıktı
        Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutladılar
        Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutladılar
        Bahçeli: TBMM'de komisyon kurulmalı
        Bahçeli: TBMM'de komisyon kurulmalı
        Beklenen haber geldi! Meteoroloji'den sıcaklık açıklaması!
        Beklenen haber geldi! Meteoroloji'den sıcaklık açıklaması!
        Ünlü oyuncu çocukla çarpıştı, ameliyat edilecek
        Ünlü oyuncu çocukla çarpıştı, ameliyat edilecek
        Gilgameş dünya prömiyerini yaptı
        Gilgameş dünya prömiyerini yaptı
        Yangın tatbikatı çelişkileri! Biri başka biri başka konuştu!
        Yangın tatbikatı çelişkileri! Biri başka biri başka konuştu!
        Putin'den "Ukrayna'da uzun vadeli barış" hedefi
        Putin'den "Ukrayna'da uzun vadeli barış" hedefi
        Papa 14. Leo için göreve başlama töreni
        Papa 14. Leo için göreve başlama töreni
        Parkinson'a karşı bakla uyarısı!
        Parkinson'a karşı bakla uyarısı!
        Kalbi 'yatay' doğdu, dünyada ikinci vaka!
        Kalbi 'yatay' doğdu, dünyada ikinci vaka!

        Benzer Haberler

        Fethiye'de bir kadının darbedilme anı güvenlik kamerasına yansıdı
        Fethiye'de bir kadının darbedilme anı güvenlik kamerasına yansıdı
        Yatağan'da "Yörük Şenliği" düzenlendi
        Yatağan'da "Yörük Şenliği" düzenlendi
        Bodrum FK-Trabzonspor maçının ardından
        Bodrum FK-Trabzonspor maçının ardından
        Sakin Kent Akyaka'da rüzgar sörfü şenliği yapıldı
        Sakin Kent Akyaka'da rüzgar sörfü şenliği yapıldı
        Bodrum FK - Trabzonspor: 1-1
        Bodrum FK - Trabzonspor: 1-1
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig