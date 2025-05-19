Fethiye'de dalgıçlar 19 Mayıs'ı deniz altında kutladı

Dalgıçlar ayrıca Türk bayraklarıyla temsili "tören geçişi" yaptı.

Önder Diktaş, Alperen Beyaz, Barış Safran ile Berkay Çetin, su altında "19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun" yazılı döviz açtı.

İlçedeki bir dalış merkezindeki dalgıçlar, Sarıyarlar Koyu açıklarında 5 metreye dalış yaptı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir grup dalgıç, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı deniz dibinde Türk bayrakları açarak kutladı.

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