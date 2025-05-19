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        Bodrum'da dalgıçlar 19 Mayıs'ı deniz altında kutladı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir grup dalgıç, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı deniz altında Türk bayrakları açarak kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2025 - 16:48 Güncelleme: 19.05.2025 - 18:00
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        Bodrum'da dalgıçlar 19 Mayıs'ı deniz altında kutladı
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir grup dalgıç, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı deniz altında Türk bayrakları açarak kutladı.

        Bodrum Sualtı ve Doğa Sporları Merkezi'nde Dive Academy ev sahipliğinde bir araya gelen dalgıçlar, Atatürk posteri ve Türk bayrağı asılı tekne ile denize açıldı.

        Önce Küçük Resif'e ardından da Büyük Resif'e ulaşan teknedekiler dalış yaptı.

        Etkinliğe katılanlar, bir ucu teknede bağlı Türk bayrağını su altında açarak, bir süre önünde yüzdü, fotoğraf çektirdi.

        Ankara'dan dalış ekibi ve dalış okulu kursiyerleriyle Bodrum'a gelen eğitmen Tufan Caner Uzgur, AA muhabirine, Gençlik Haftası kapsamında dalış turu düzenlediklerini söyledi.

        Uzgur, deniz altında bayrak açarak 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladıklarını kaydetti.

        Eskişehir'den gelen Fatih Buruksu ise bayramı su altında kutlamanın çok güzel olduğunu ifade etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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