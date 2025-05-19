Muğla'da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.
Ali Rıza E'nin (65) kullandığı 48 JF 816 plakalı motosiklet, Fethiye-Antalya kara yolu Gerişburnu mevkisinde Berk Y. (24) idaresindeki 06 DB 816 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan Ali Rıza E, kaldırıldığı Seydikemer Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Otomobil sürücüsü Berk Y. gözaltına alındı.
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