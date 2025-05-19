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        Fethiye'de öğrenciler Türk bayraklarıyla yamaç paraşütü uçuşu yaptı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla 22 üniversite öğrencisi Türk bayraklarıyla yamaç paraşütü uçuşu gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2025 - 19:16 Güncelleme: 19.05.2025 - 19:16
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        Fethiye'de öğrenciler Türk bayraklarıyla yamaç paraşütü uçuşu yaptı
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla 22 üniversite öğrencisi Türk bayraklarıyla yamaç paraşütü uçuşu gerçekleştirdi.

        Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Ölüdeniz Yamaç Paraşütü Pilotları Kooperatifi işbirliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, kentteki Kredi Yurtlar Kurumunda kalan öğrenciler teleferikle Babadağ'ın 1700 metre pistine çıktı.

        Hazırlıkların ardından kalkış yapan öğrenciler, gökyüzünde Türk bayrağı açtı. Öğrenciler, eşsiz Ölüdeniz manzarasını seyrettikten sonra Belcekız sahiline iniş yaptı.

        Yamaç Paraşütü Pilotu Zafer Şekerci gazetecilere, 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında öğrencileri gökyüzüyle buluşturduklarını söyledi.

        Öğrenci Deniz Aydoğmuş ise uçuşun kendisi için çok özel olduğunu ve etkinliğin içinde yer almanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

        İlk kez yamaç paraşütü yaptığını belirten öğrenci Ceren Tuğba Girlerda da başlangıçta biraz korksa da bu deneyimin korkulacak bir şey olmadığını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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