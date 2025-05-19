Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğla'da sahipsiz köpeklerin saldırdığı çocuk yaralandı

        Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde parkta oynarken sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2025 - 20:10 Güncelleme: 19.05.2025 - 20:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla'da sahipsiz köpeklerin saldırdığı çocuk yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde parkta oynarken sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı.

        Köyceğiz Belediyesi sınırları içindeki Yeni Mahalle soğuk hava deposu yanında bulunan parkta oynayan Salih P. (11), sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.

        Sağ bacağından yaralanan Salih P'nin bağırarak yardım istemesi üzerine çevredekiler köpekleri uzaklaştırdı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        112 Acil Servis ekiplerince Köyceğiz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, buradaki müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Öte yandan, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, Köyceğiz Belediye Başkanı ve belediye görevlileri hakkında soruşturma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Vladimir Putin-Donald Trump görüşmesi sona erdi
        Vladimir Putin-Donald Trump görüşmesi sona erdi
        Dışişleri'nden Yunanistan açıklaması
        Dışişleri'nden Yunanistan açıklaması
        Dursun Özbek'ten Muslera ve Osimhen açıklaması!
        Dursun Özbek'ten Muslera ve Osimhen açıklaması!
        Kardeşini yaraladı, yengesini öldürdü! "Ukala ukala konuştu"
        Kardeşini yaraladı, yengesini öldürdü! "Ukala ukala konuştu"
        İki yıldız, tek başkan: Dursun Özbek
        İki yıldız, tek başkan: Dursun Özbek
        19 Mayıs yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlandı
        19 Mayıs yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlandı
        "Süreç öncekine göre fevkalade iyi"
        "Süreç öncekine göre fevkalade iyi"
        Adalı’nın oğlunun lüks otomobili yandı
        Adalı’nın oğlunun lüks otomobili yandı
        Kamyonette korkunç manzara! Baba ve oğlunun cansız bedenleri bulundu!
        Kamyonette korkunç manzara! Baba ve oğlunun cansız bedenleri bulundu!
        G.Saray'ın Devler Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
        G.Saray'ın Devler Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
        87 yıllık bayram: 106 yıl önce Samsun'a ilk adım
        87 yıllık bayram: 106 yıl önce Samsun'a ilk adım
        Atatürk'ün bilinmeyen görüntüleri
        Atatürk'ün bilinmeyen görüntüleri
        "Minnetle anıyoruz"
        "Minnetle anıyoruz"
        Seda Bakan'dan suç duyurusu
        Seda Bakan'dan suç duyurusu
        Galatasaray'a dev gelir!
        Galatasaray'a dev gelir!
        Tarihin yeniden yazıldığı yer!
        Tarihin yeniden yazıldığı yer!
        Evinde cinayete kurban gitti! Sevgilisinin arkadaşları gözaltında!
        Evinde cinayete kurban gitti! Sevgilisinin arkadaşları gözaltında!
        Kimin efsane olduğu açıklandı
        Kimin efsane olduğu açıklandı
        'Tofaş ile birleşmek bize yeni imkanlar yaratacak'
        'Tofaş ile birleşmek bize yeni imkanlar yaratacak'
        Victor hakkında her şey
        Victor hakkında her şey

        Benzer Haberler

        Muğla'da akaryakıt istasyonunda kadına şiddete 3 gözaltı; şüpheliler adliye...
        Muğla'da akaryakıt istasyonunda kadına şiddete 3 gözaltı; şüpheliler adliye...
        Fethiye'de öğrenciler Türk bayraklarıyla yamaç paraşütü uçuşu yaptı
        Fethiye'de öğrenciler Türk bayraklarıyla yamaç paraşütü uçuşu yaptı
        Muğla'da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
        Muğla'da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
        Muğla'da 19 Mayıs, teknelerde bando takımı eşliğinde kutlandı
        Muğla'da 19 Mayıs, teknelerde bando takımı eşliğinde kutlandı
        Muğla'da akaryakıt istasyonunda kadına şiddete 3 gözaltı; şüpheliler adliye...
        Muğla'da akaryakıt istasyonunda kadına şiddete 3 gözaltı; şüpheliler adliye...
        Muğla'da otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü
        Muğla'da otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü