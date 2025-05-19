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        Muğla açıklarında 33 düzensiz göçmen kurtarıldı

        Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 33 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2025 - 22:46 Güncelleme: 19.05.2025 - 22:49
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        Muğla açıklarında 33 düzensiz göçmen kurtarıldı
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        Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 33 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu gönderildi.

        Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 10'u çocuk 33 düzensiz göçmeni kurtardı.

        Göçmen kaçakçısı olduğu iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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