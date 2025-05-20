Muğla'da bir kişinin evinde silahla öldürülmesiyle ilgili 3 zanlı tutuklandı

İbrahim Solak'ın (23) Esenköy Mahallesi'ndeki evinde dün hareketsiz yattığını görenlerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edilmiş, başına mermi isabet eden Solak'ın yaşamını yitirdiği belirlenmişti.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir kişinin evinde silahla öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

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