Bodrum'da "Çok Sesli Şarkılar Şenliği" düzenlendi

Bodrum ilçesinde, "Çok Sesli Şarkılar Şenliği" etkinliği yapıldı.

Dibeklihan Kültür ve Sanat Köyü'nde gerçekleşen etkinliğe Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Bodrum Belediyesi Başkan Yardımcısı Ercan Pehlivan'ın yanı sıra Bodrum'un sanat ve iş dünyasından önemli simaları katıldı.

Haluk Polat yönetimindeki Koro Piera ile İstanbul'dan gelen We Play vokal toplulukları - Dem Vokal, Sinope, We Play Choral, K'orient, Yeni Koro, Balkista ve An Vokal sahnesi beğeni topladı.

Haluk Polat'ın Ekim'den bu yana çalıştırdığı ve gecenin ev sahipliğini yapan Koro Piera da sahne aldı. 150'yi aşkın koristin birlikte seslendirdiği parçalar, çok sesli müziğin gücünü ve estetiğini izleyicilere sundu.

Atölye Piera’nın kurucusu Funda Sayın, yaptığı açıklamada, "Hayalini kurduğum bu buluşma, çok sesli müziğin sihrine inanan yüzlerce insanla birlikte gerçek oldu." dedi.

Sayın, sanatın insanları birleştirici gücünü bir kez daha hissettiklerini söyledi.