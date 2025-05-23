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        Göçmen kaçakçılığı ile mücadeleyi sürdüren güvenlik güçleri ölüm yolculuğuna geçit vermiyor

        DURMUŞ GENÇ - Ülkelerindeki iç karışıklık ya da savaştan kaçarak daha iyi yaşam umuduyla Avrupa'ya gitmek isteyen düzensiz göçmenlerin geçiş güzergahı olarak kullandığı Muğla ve turistik ilçelerinde denetimler aralıksız sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 11:06 Güncelleme: 23.05.2025 - 11:06
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        Göçmen kaçakçılığı ile mücadeleyi sürdüren güvenlik güçleri ölüm yolculuğuna geçit vermiyor
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        DURMUŞ GENÇ - Ülkelerindeki iç karışıklık ya da savaştan kaçarak daha iyi yaşam umuduyla Avrupa'ya gitmek isteyen düzensiz göçmenlerin geçiş güzergahı olarak kullandığı Muğla ve turistik ilçelerinde denetimler aralıksız sürüyor.

        Türkiye'ye gelerek irtibat kurdukları organizatörlerin vaatlerine kanan ve Muğla'nın turistik ilçelerindeki sahillere getirilen düzensiz göçmenlerin ilk durağı, deniz kıyısındaki ormanlık araziler ile kıyılar oluyor.

        Kaçak geçişlerin engellenmesi ve göç yolculuğunda ölümlerin yaşanmaması için jandarma, polis, sahil güvenlik ve Göç İdaresi ekipleri, söz konusu bölgelerde 24 saat denetim yapıyor.

        Bodrum-Milas, Muğla-Menteşe, Çetibeli-Marmaris, Muğla-Köyceğiz, Fethiye-Seydikemer karayollarında polis, jandarma ve Göç İdaresi mobil ekiplerince yüzlerce araç, binlerce kişi gözden geçiriliyor.

        Mobil araçlarla yapılan 4 aylık denetimde 8 bin 371 yabancı uyruklu sorgulanırken, düzensiz göçmen olduğu belirlenen 302 yabancı ülkelerine geri gönderildi.

        - 4 ayda 156 göçmen kaçakçısı tutuklandı

        Muğla Valisi İdris Akbıyık, AA muhabirine, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında bu yılın ocak ve nisan aylarında 156 operasyon gerçekleştirildiğini söyledi.

        Operasyonlar kapsamında yasa dışı geçişe aracılık ettikleri tespit edilen 156 göçmen kaçakçısının tutuklandığını belirten Akbıyık, 48 şüphelinin ise adli kontrolle serbest bırakıldığını ve kaçak geçişlerde kullanılan 70 araca el konulduğunu bildirdi.

        Geçen yıl 4 ayda 4 bin 375 düzensiz göçmen yakalandığını anımsatan Akbıyık, "Bu yıl 4 ayda 1930 göçmen yakalandı. Düzensiz göçmen sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 56 azaldı. Bunda da alınan tedbirler önemli yer teşkil ediyor." dedi.

        Akbıyık, Muğla'nın gerek coğrafi olarak uzun sahil şeridine sahip olması ve Adalara yakınlığı sebebiyle düzensiz göç rotası üzerinde olduğunu, bu doğrultuda elde edinilen istihbarat, yürütülen saha çalışmaları ve gerçekleştirilen teknik takip ve fiziki izlemelerle göçmen kaçakçılığı ile etkin mücadele edildiğini ifade etti.

        Yürütülen çalışmalarla göçmen kaçakçılarına asla fırsat verilmeyeceğini vurgulayan Akbıyık, şöyle konuştu:

        "Uygulama noktalarında yapılan denetimler, yapılan şok uygulamalar, düzensiz göçmen ve yabancı uyruklu şahısların yoğun bulunabileceği değerlendirilen mekan ve otel denetimlerinde risk analizi yapılarak düzensiz göç ve insan ticareti suçlarının önlenmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirilmektedir."

        Akbıyık, Göç İdaresi Başkanlığı tarafından düzensiz göçle mücadele kapsamında Muğla'da devreye alınan Mobil Göç Noktalarının Fethiye, Bodrum, Marmaris ve Menteşe ilçelerinde çalışmalarını sürdürmeye devam ettiğini dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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