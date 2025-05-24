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        İspanya'dan Bodrum'a gelen öğrencilere, kültürel etkinlikler tanıtıldı

        Muğla'nın Bodrum ilçesine Erasmus Projesi kapsamında İspanya'dan gelen 5 öğrenci ve 2 öğretmen ilçede farklı etkinliklere katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2025 - 11:40 Güncelleme: 24.05.2025 - 11:47
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        İspanya'dan Bodrum'a gelen öğrencilere, kültürel etkinlikler tanıtıldı
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        Muğla'nın Bodrum ilçesine Erasmus Projesi kapsamında İspanya'dan gelen 5 öğrenci ve 2 öğretmen ilçede farklı etkinliklere katıldı.

        Misafir heyet, kültürel farklılıkları ve eğitimleri yakından gözlemek amacıyla Umurça Ömer Akın İlkokulu'nu ziyaret etti.

        Hafta boyu okulda düzenlenen tüm etkinliklere katılan öğrenciler, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarında da bulundu.

        Bodrum Kalesi'ni de ziyaret eden öğrenciler, geleneksel yemeklerin atölyeleri, çocuk oyunları, halk oyunları, halı dokuma gibi geleneksel etkinlikleri ve okulun gitar ile ukulele kulüpleri faaliyetlerini takip etti.

        Yabancı öğrenciler, kendi geleneksel yemekleri, dansları ve şarkıları hakkında da sunum yaptılar.

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