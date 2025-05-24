Bodrum'da okula sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle yapılan çocuk parkı açıldı

Protokol üyelerinin de katıldığı törende, anasınıfı öğrencileri dans gösterisi sundu ve parkın yapımında emeği geçenlere plaket verildi.

Bodrum Kaymakamlığı, Bodrum Belediyesi, Bodrum Esnaf ve İş İnsanları Derneği, Bodrum Lions Kulübü ve hayırsever bağışçıların katkılarıyla Umurça Ömer Akın İlkokulu'nun bahçesine yapılan park için açılış töreni düzenlendi.

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