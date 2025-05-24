Muğla'da motosikletin çarptığı 2 çocuk ile sürücüsü yaralandı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde motosikletin çarptığı iki çocuk ile sürücüsü yaralandı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde motosikletin çarptığı iki çocuk ile sürücüsü yaralandı.
İ.G'nin kullandığı plakası öğrenilemeyen motosiklet, Esenköy Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda yol kenarında yürüyen 2 çocuğa çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada motosiklet sürücüsü ile iki çocuk yaralandı.
Yaralılar sağlık ekibince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
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