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        Muğla'da motosikletin çarptığı 2 çocuk ile sürücüsü yaralandı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde motosikletin çarptığı iki çocuk ile sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2025 - 22:02 Güncelleme: 24.05.2025 - 22:12
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        Muğla'da motosikletin çarptığı 2 çocuk ile sürücüsü yaralandı
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde motosikletin çarptığı iki çocuk ile sürücüsü yaralandı.

        İ.G'nin kullandığı plakası öğrenilemeyen motosiklet, Esenköy Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda yol kenarında yürüyen 2 çocuğa çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada motosiklet sürücüsü ile iki çocuk yaralandı.

        Yaralılar sağlık ekibince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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