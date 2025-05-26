Bodrum'da deniz dibinden 20 ton atık çıkarıldı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, deniz dibinden yaklaşık 20 ton atık toplandı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, deniz dibinden yaklaşık 20 ton atık toplandı.
Bodrum Bölge Liman Başkanlığı koordinasyonunda, Ortakent ile Yahşi sahili önlerinde deniz dibi temizliği gerçekleştirildi.
Tonoz düzenekleri olarak kullanılmış hurda variller, plastik bidonlar ve lastiklerin denizden çıkarılması için çalışma yapıldı.
Denizdeki yaklaşık 20 ton atık vinçler yardımıyla çıkarıldı ve kamyonlara yüklenerek katı atık tesisine gönderildi.
Çalışmaların diğer koylarda devam edeceği belirtildi.
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