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        Bodrum'da deniz dibinden 20 ton atık çıkarıldı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, deniz dibinden yaklaşık 20 ton atık toplandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 14:10 Güncelleme: 26.05.2025 - 14:10
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        Bodrum'da deniz dibinden 20 ton atık çıkarıldı
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, deniz dibinden yaklaşık 20 ton atık toplandı.

        Bodrum Bölge Liman Başkanlığı koordinasyonunda, Ortakent ile Yahşi sahili önlerinde deniz dibi temizliği gerçekleştirildi.

        Tonoz düzenekleri olarak kullanılmış hurda variller, plastik bidonlar ve lastiklerin denizden çıkarılması için çalışma yapıldı.

        Denizdeki yaklaşık 20 ton atık vinçler yardımıyla çıkarıldı ve kamyonlara yüklenerek katı atık tesisine gönderildi.

        Çalışmaların diğer koylarda devam edeceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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