Muğla açıklarında 93 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarındaki özel teknede bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botları görevlendirildi.

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında özel teknede 93 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğu iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı.

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