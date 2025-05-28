Bodrum'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
Muğla'nın Bodrum ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.
Dereköy ile İslamhaneleri mahalleri arasındaki otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin, yoğun uğraşları sonucunda söndürülen yangında yarım hektar alan zarar gördü.
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