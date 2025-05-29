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        Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Mekke'de hastaneyi ziyaret etti

        Mübarek beldede rahatsızlanan Türk hacı adayları, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Mekke Hastanesi'nde tedavi ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 17:40 Güncelleme: 29.05.2025 - 17:40
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        Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Mekke'de hastaneyi ziyaret etti
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        Mübarek beldede rahatsızlanan Türk hacı adayları, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Mekke Hastanesi'nde tedavi ediliyor.

        Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, hastaneyi ziyaret ederek, Sağlık Ekip Başkanı Nadir Aydın ve Başhekim Mehmet Rıdvan Yalçın'dan bilgi aldı, hasta ve sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi.

        Daha sonra basın mensuplarına açıklama yapan Erbaş, hastanede 400 sağlık personeliyle hizmet verildiğini, sağlık hizmetlerinin başarıyla sürdüğünü söyledi.

        Sağlık hizmetini her yıl daha da geliştirerek sunduklarını belirten Erbaş, "2025 yılı hac organizasyonumuz da Mekke Hastanemizi ziyaret ettik. Hastalarımıza şifa diledik. Doktorlarımızı dinledik. Hamdolsun sağlık hizmetlerimiz büyük bir başarıyla devam etmektedir. Her yıl geçmiş yıllara göre doktorlarımızın hastalarımıza yapmış olduğu muayeneler, tedaviler çok daha nitelikli çok daha kaliteli." dedi.

        Birlik ve beraberlik içinde sağlık çalışanlarının özverili çalıştığına değinen Erbaş, şunları kaydetti:

        "Türkiye'den getirmiş olduğumuz ilaçlarımızı hastalarımıza ikram ediyoruz. Türkiye'den buraya 8 tır ilaç getirildi. Doktor, hemşire, hasta bakıcı, 400'ün üzerinde sağlık personelimiz ile Mekke hastanemizde 85 bin hacımızın hizmetindeyiz. Türkiyemizin büyüklüğünü, milletimizin büyüklüğünü ve cömertliğini burada da görüyoruz hamdolsun. Tüm doktor, hemşire, sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Çok büyük bir gayretin içindeler hastalarımız sağlığına kavuşsun haccını yerine getirsin diye."

        Erbaş, hasta hacı adaylarına geçmiş olsun dileğinde bulundu ve hastalar ile sağlık çalışanlarına gül verdi.

        Tedaviye gelen Afyonkarahisar kafilesinden 72 yaşındaki Ahmet Karakazım hastanede aldığı hizmetten çok memnun olduğunu dile getirdi.

        8 yıl sonra kuradan çıktığını aktaran Karakazım, "Hac nasip oldu. Burada da görevlimize hasta olduğumuzu ilettik. Onlar da hastaneye getirdi. Sıraya girdik, muayenemizi olduk. Otelimize geri getirdiler." diye konuştu.

        Afyonkarahisar’dan gelen 57 yaşındaki Saadet Yetişkin ise 14 yıl sonra çıkan kura sonucunda geldiği Mekke’de muayene olduğunu belirterek, "Hastanemizden doktorlardan çok memnunuz Allah razı olsun. İlaçlara rahat ulaşıyoruz. Türkiye'yi buraya getirmişler. Sıra çok beklemeden muayene olduk." ifadelerini kullandı.

        Hilal Ören de kutsal topraklarda hizmet aldıkları hastaneden memnun olduklarını belirterek, "Hızlıca muayene olduk ilaçlarımız verildi. Çok memnun kaldık. Bu hastane olmasaydı derdimizi anlatamazdık. Diyanet’in hastanesinin olmasından çok memnunuz. 7 yıl beklemiştim, kurada hac bana biraz erken çıktı. Tanıdığım 14-18 yıl bekleyenler var." dedi.

        Ziyarette Erbaş'a, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Selim Argun, Rehberlik ve Teftiş Başkanı Dr. Hasan Güçlü, Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, Riyad Din Hizmetleri Müşaviri Prof. Dr. Ramazan Muslu, Mekke Din Hizmetleri Ataşesi Dr. Ahmet Oğuz da eşlik etti.

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