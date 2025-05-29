Fethiye'de otomobiller çarpıştı, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.
Basri K'nin kullandığı 07 K 3391 plakalı otomobil, Mustafa Kemal Bulvarı'nda, karşı şeride geçerek Yaşar A. idaresindeki 35 JJ 566 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Kazada, sürücüler ile araçlardaki Gönül A. ile İskender B. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
İskender B. hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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