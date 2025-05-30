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        Datça'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

        Muğla'nın Datça ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 18:42 Güncelleme: 30.05.2025 - 18:42
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        Datça'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı
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        Muğla'nın Datça ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımına yönelik çalışma yaptı.

        Ekiplerce bu kapsamda düzenlenen operasyonda, C.K. (55) ve E.T'nin (32) üzerinde bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheliler hakkında uyuşturucu madde ticareti ve uyuşturucu madde kullanımı suçlarından adli işlem başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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