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        Bodrum'a "Brilliance of the Seas" ve "Ilma" kruvaziyerleriyle 2 bin 643 yolcu geldi

        Muğla'nın Bodrum ilçesine, "Brilliance of the Seas" ve "Ilma" kruvaziyerleriyle 2 bin 643 yolcu geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 15:47 Güncelleme: 04.06.2025 - 15:47
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        Bodrum'a "Brilliance of the Seas" ve "Ilma" kruvaziyerleriyle 2 bin 643 yolcu geldi
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        Muğla'nın Bodrum ilçesine, "Brilliance of the Seas" ve "Ilma" kruvaziyerleriyle 2 bin 643 yolcu geldi.

        Limasol Limanı'ndan yola çıkan Bahamalar bayraklı 294 metrelik "Brilliance of the Seas" adlı gemi, Bodrum'daki Cruise Port Limanı'na geldi.

        Gemideki çoğunluğu ABD'li turistler, gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrıldı.

        Akşam saatlerinde Kuşadası Limanı'na hareket edecek gemide 2 bin 285 yolcu ve 864 personel bulunduğu bildirildi.

        Mikonos Limanı'ndan ilçeye ilk kez gelen Malta bayraklı 207 metrelik "Ilma" isimli kruvaziyer de limana yanaştırıldı.

        Günübirlik gelen ve akşam saatlerinde Santorini Limanı'na hareket edecek gemide ağırlıklı ABD'li 358 yolcu ve 380 personelin bulunduğu belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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