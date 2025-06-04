Fethiye'de balık avlamak için denize giren kişi boğuldu

Sahil Güvenlik ekibince denizden çıkarılan ve hayatını kaybettiği belirlenen kişinin Hakan H. olduğu tespit edildi.

Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Belcekız Plajı önlerinde bir kişinin hareketsiz olduğunu görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

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