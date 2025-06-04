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        Fethiye'de balık avlamak için denize giren kişi boğuldu

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde zıpkınla balık avlamak için denize giren kişi boğuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 19:59 Güncelleme: 04.06.2025 - 19:59
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        Fethiye'de balık avlamak için denize giren kişi boğuldu
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde zıpkınla balık avlamak için denize giren kişi boğuldu.

        Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Belcekız Plajı önlerinde bir kişinin hareketsiz olduğunu görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sahil Güvenlik ekibince denizden çıkarılan ve hayatını kaybettiği belirlenen kişinin Hakan H. olduğu tespit edildi.

        Hakan H'nin cenazesi, Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

        Görgü tanıklarının ifadesine göre, denize giren kişinin zıpkınla balık avlamaya çalıştığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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