Muğla'da 3 katlı binada çıkan yangında mahsur kalan kadın kurtarıldı

Büyük panik yaşayan kadın, kendisini kurtaran itfaiye erine sarılarak uzun süre ayrılmazken, "Evi söndürün, yeter ki kimseye bir şey olmasın." diyerek gözyaşı döktü.

Orhaniye Mahallesi Pazar Sokak'taki 3 katlı binanın ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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