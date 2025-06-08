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        Bodrum eşsiz koylarıyla ziyaretçilerine keyifli bayram tatili yaşatıyor

        Türkiye'nin ve dünyanın gözde turizm kenti Muğla'nın Bodrum ilçesi, mavinin bütün tonlarını barındıran eşsiz koylarıyla bayramda ziyaretçilerini ağırlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2025 - 15:39 Güncelleme: 08.06.2025 - 15:39
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        Bodrum eşsiz koylarıyla ziyaretçilerine keyifli bayram tatili yaşatıyor
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        Türkiye'nin ve dünyanın gözde turizm kenti Muğla'nın Bodrum ilçesi, mavinin bütün tonlarını barındıran eşsiz koylarıyla bayramda ziyaretçilerini ağırlıyor.

        Turizme ayrı canlılık katan koyları görmek isteyenler, Kumbahçe Limanı'nda bekleyen günübirlik ve haftalık Bodrum guletlerini kullanıyor.

        Eşsiz Bodrum koylarına yelken açan yerli ve yabancı turistler, keyifli tatil geçirmenin mutluluğunu yaşıyor.

        Bayram tatilini Bodrum'da geçirmek isteyen bazı tatilciler de dalış turuna katıldı. Keşif dalışlarıyla su altının güzelliklerini gören tatilciler, eşsiz deneyim gerçekleştirdi.

        İstanbul'dan gelen Saadet Sevinç Kaya, AA muhabirine, su altının çok farklı ve güzel olduğunu belirterek, "Bayram tatili için Bodrum'a geldim. İlk kez dalış yaptım. İnanılmaz bir dünya. Çok keyifliydi. Dalış yapmaya bundan sonra devam edeceğim." dedi.

        Oğuzhan Şahin de dalış yapmanın çok heyecanlı ve güzel deneyim olduğunu ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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