Bodrum eşsiz koylarıyla ziyaretçilerine keyifli bayram tatili yaşatıyor

Türkiye'nin ve dünyanın gözde turizm kenti Muğla'nın Bodrum ilçesi, mavinin bütün tonlarını barındıran eşsiz koylarıyla bayramda ziyaretçilerini ağırlıyor.

Turizme ayrı canlılık katan koyları görmek isteyenler, Kumbahçe Limanı'nda bekleyen günübirlik ve haftalık Bodrum guletlerini kullanıyor.

Eşsiz Bodrum koylarına yelken açan yerli ve yabancı turistler, keyifli tatil geçirmenin mutluluğunu yaşıyor.

Bayram tatilini Bodrum'da geçirmek isteyen bazı tatilciler de dalış turuna katıldı. Keşif dalışlarıyla su altının güzelliklerini gören tatilciler, eşsiz deneyim gerçekleştirdi.

İstanbul'dan gelen Saadet Sevinç Kaya, AA muhabirine, su altının çok farklı ve güzel olduğunu belirterek, "Bayram tatili için Bodrum'a geldim. İlk kez dalış yaptım. İnanılmaz bir dünya. Çok keyifliydi. Dalış yapmaya bundan sonra devam edeceğim." dedi.

Oğuzhan Şahin de dalış yapmanın çok heyecanlı ve güzel deneyim olduğunu ifade etti.