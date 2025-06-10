Bodrum'a iki kruvaziyerle 2 bin 935 yolcu geldi

Akşam Patmos Limanı'na hareket edecek gemide, çoğu ABD'li 561 yolcu ve 403 personel bulunduğu belirtildi.

Souda-Girit Limanı'ndan yola çıkan Bahamalar bayraklı 212 metrelik "Silver Muse" ise ilçeye ilk kez geldi.

Gemide, çoğunluğu ABD'li 2 bin 374 yolcu ve 862 personel bulunduğu bildirildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesine "Brilliance of the Seas" ve "Silver Muse" kruvaziyerleriyle 2 bin 935 yolcu geldi.

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