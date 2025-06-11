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        9. Uluslararası Bodrum Caz Festivali "Cazın Renkleri" temasıyla devam ediyor

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen, 9. Uluslararası Bodrum Caz Festivali "Cazın Renkleri" temasıyla sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2025 - 15:11 Güncelleme: 11.06.2025 - 15:11
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        9. Uluslararası Bodrum Caz Festivali "Cazın Renkleri" temasıyla devam ediyor
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen, 9. Uluslararası Bodrum Caz Festivali "Cazın Renkleri" temasıyla sürüyor.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü, Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Bodrum Belediyesinin desteğiyle, Caz Derneği tarafından düzenlenen festival 2-14 Haziran'da "Cazın Renkleri" temasıyla gerçekleşiyor.

        Caz ve dünya müziğinin başarılı isimlerini ağırlayan festival kapsamında Dibeklihan Kültür ve Sanat Köyü'nde Eftal Köklü ile cazın renkleri ve sanatsal derinliğine dair sohbet gerçekleştirildi.

        Köklü, cazın kültürel geçişkenliği, duygusal katmanları ve renkli doğası üzerine izleyicilerle paylaşım yaptı.

        Leyla Diana Gücük ve Nazlı Toprak'ın moderatörlüğünde gerçekleşen "Erol Pekcan Jazz Semai" etkinliği de ilgi gördü.

        Türkiye cazının öncülerinden Erol Pekcan'ın yaşamı ve müziğe katkıları, kızı Sebla Pekcan'ın kişisel anıları ve arşivinden görüntüler eşliğinde aktarıldı. Söyleşiyle sanatçıya duyulan saygı bir kez daha dile getirildi.

        Ayrıca, Neşet Ruacan Trio feat, Yalçın Ateş konserinde, Yalçın Ateş ve Uğur Başar'a 9. Yaşam Boyu Caz Ödülleri takdim edildi.

        Festival, ilçedeki farklı mekanlarda 14 Haziran'a kadar sürecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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