9. Uluslararası Bodrum Caz Festivali "Cazın Renkleri" temasıyla devam ediyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen, 9. Uluslararası Bodrum Caz Festivali "Cazın Renkleri" temasıyla sürüyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü, Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Bodrum Belediyesinin desteğiyle, Caz Derneği tarafından düzenlenen festival 2-14 Haziran'da "Cazın Renkleri" temasıyla gerçekleşiyor.

Caz ve dünya müziğinin başarılı isimlerini ağırlayan festival kapsamında Dibeklihan Kültür ve Sanat Köyü'nde Eftal Köklü ile cazın renkleri ve sanatsal derinliğine dair sohbet gerçekleştirildi.

Köklü, cazın kültürel geçişkenliği, duygusal katmanları ve renkli doğası üzerine izleyicilerle paylaşım yaptı.

Leyla Diana Gücük ve Nazlı Toprak'ın moderatörlüğünde gerçekleşen "Erol Pekcan Jazz Semai" etkinliği de ilgi gördü.

Türkiye cazının öncülerinden Erol Pekcan'ın yaşamı ve müziğe katkıları, kızı Sebla Pekcan'ın kişisel anıları ve arşivinden görüntüler eşliğinde aktarıldı. Söyleşiyle sanatçıya duyulan saygı bir kez daha dile getirildi.