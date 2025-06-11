Marmaris ve Datça'da "Anıtsal Mekanlarda, Anıtsal Konserler" serisi sanatseverlerle buluşacak

Muğla'nın Marmaris ve Datça ilçelerinde, "Anıtsal Mekanlarda, Anıtsal Konserler" serisi etkinlikleri düzenlenecek.

Majestic Müzik'ten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin en etkileyici konser projelerinden biri olan "Anıtsal Mekanlarda, Anıtsal Konserler", tarihsel dokuların büyüsünü müzikle harmanlayarak Ege'de unutulmaz anlara sahne olacak.

"Sanatla dönüştürmek" felsefesiyle yola çıkan projede Barış Manço, Cem Karaca, Erkin Koray ve Orhan Gencebay gibi efsane isimlerin eserleri, senfonik bir yaklaşımla yeniden yorumlanacak.

Projenin orkestra şefliği ve düzenlemelerini ise Hakan Şensoy yapıyor.

18 Temmuz'da Marmaris'te ve 19 Temmuz'da Datça Açıkhava Tiyatroları'nda gerçekleşecek "Senfonik Anadolu Rock / BUKALEMUN" konserleri sadece müzikseverleri değil, aynı zamanda toplumsal farkındalık yaratmak isteyenleri de buluşturacak.

Farklı meslek gruplarından bir araya gelerek 12 kişiden oluşan özel bir kadın koro topluluğu olan Dem Vokal, konserlerin açılışında sahne alacak.