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        Marmaris ve Datça'da "Anıtsal Mekanlarda, Anıtsal Konserler" serisi sanatseverlerle buluşacak

        Muğla'nın Marmaris ve Datça ilçelerinde, "Anıtsal Mekanlarda, Anıtsal Konserler" serisi etkinlikleri düzenlenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2025 - 17:43 Güncelleme: 11.06.2025 - 17:43
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        Marmaris ve Datça'da "Anıtsal Mekanlarda, Anıtsal Konserler" serisi sanatseverlerle buluşacak
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        Muğla'nın Marmaris ve Datça ilçelerinde, "Anıtsal Mekanlarda, Anıtsal Konserler" serisi etkinlikleri düzenlenecek.

        Majestic Müzik'ten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin en etkileyici konser projelerinden biri olan "Anıtsal Mekanlarda, Anıtsal Konserler", tarihsel dokuların büyüsünü müzikle harmanlayarak Ege'de unutulmaz anlara sahne olacak.

        "Sanatla dönüştürmek" felsefesiyle yola çıkan projede Barış Manço, Cem Karaca, Erkin Koray ve Orhan Gencebay gibi efsane isimlerin eserleri, senfonik bir yaklaşımla yeniden yorumlanacak.

        Projenin orkestra şefliği ve düzenlemelerini ise Hakan Şensoy yapıyor.

        18 Temmuz'da Marmaris'te ve 19 Temmuz'da Datça Açıkhava Tiyatroları'nda gerçekleşecek "Senfonik Anadolu Rock / BUKALEMUN" konserleri sadece müzikseverleri değil, aynı zamanda toplumsal farkındalık yaratmak isteyenleri de buluşturacak.

        Farklı meslek gruplarından bir araya gelerek 12 kişiden oluşan özel bir kadın koro topluluğu olan Dem Vokal, konserlerin açılışında sahne alacak.

        Kadın hakları konusunda toplumsal duyarlılık yaratmayı hedefleyen sesler, müzikal direktör ve şef Haluk Polat önderliğinde seslendirecekleri 5 parçalık özel repertuvarla izleyicileri Senfonik Anadolu Rock atmosferine hazırlayacak.

        6 bin kişilik Marmaris ve 2 bin kişilik Datça Açıkhava Tiyatrosu'ndaki bu performansın ardından "Senfonik Anadolu Rock / BUKALEMUN" seyirciyle buluşacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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