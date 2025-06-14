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        Bodrum ve Kemer sahillerindeki hareketlilik sürüyor

        Muğla ve Antalya'da turistler, sıcak havada plajlarda yoğunluk oluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2025 - 15:32 Güncelleme: 14.06.2025 - 15:37
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        Bodrum ve Kemer sahillerindeki hareketlilik sürüyor
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        Muğla ve Antalya'da turistler, sıcak havada plajlarda yoğunluk oluşturdu.

        Hava sıcaklığının 31, deniz suyu sıcaklığının 23 derece ölçüldüğü Muğla'nın turistik ilçesi Bodrum'da tatilciler ve bölge sakinleri denize girdi, plajda güneşlendi. Su sporları istasyonlarında da hareketlilik yaşandı.

        Bodrum'da turistik tesislerin bulunduğu sahil kesimlerinde tatilciler, plajlardaki hareketliliği artırdı. Yahşi, Kumbahçe, Gümbet, Bitez ve Torba sahillerinde yoğunluk oluştu.

        Bazıları sıcak havada denize girerek serinlerken bazıları da kıyıdaki kafe ve restoranlarda vakit geçirdi. Bazıları da Bitez açıklarında yelken sporu yaptı.

        - Kemer'de sahillerde hareketlilik

        Havanın 31, deniz suyu sıcaklığının 28 derece ölçüldüğü Antalya'nın Kemer ilçesindeki sahillerde de hareketlilik yaşandı.

        Bölge sakinleri ile yerli ve yabancı turistler, denizde ve otellerin havuzlarında serinlemeye çalıştı.

        Adrenalin sevenler ise deniz paraşütü ile havalanarak ve jet ski yaparak heyecan dolu dakikalar yaşadı.

        Sahillerdeki turistik işletmelerde yoğunluk oluştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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