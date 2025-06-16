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        Beçin Antik Kenti'ndeki kazılarda ok uçları bulundu

        DURMUŞ GENÇ - Muğla'nın Milas ilçesinde UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Beçin Antik Kenti'nde yürütülen kazılarda, Türk dönemine ait ok uçları bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2025 - 11:00 Güncelleme: 16.06.2025 - 11:00
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        Beçin Antik Kenti'ndeki kazılarda ok uçları bulundu
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        DURMUŞ GENÇ - Muğla'nın Milas ilçesinde UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Beçin Antik Kenti'nde yürütülen kazılarda, Türk dönemine ait ok uçları bulundu.

        Birçok eserin gün yüzüne çıkarıldığı antik kentte, Prof. Dr. Kadir Pektaş başkanlığında, Kültür ve Turizm Bakanlığı kararıyla 12 aya çıkarılan arkeolojik kazı ve restorasyon çalışmaları sürüyor.

        Bir dönem Menteşeoğulları Beyliği'ne başkentlik de yapan Beçin Antik Kenti'nde, gün yüzüne çıkartılan kalıntılar tarihe ışık tutuyor.

        Beçin Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Kadir Pektaş, AA muhabirine, Beçin'in Türk-İslam dönemi yerleşiminde önemli merkezlerden biri olduğunu, 2025 yılı kazı ve restorasyon çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

        İç kalenin iç kısmı ve çevresinde kazılar yaptıklarını belirten Pektaş, "İç kale burçlarından birinde yaptığımız kazı çalışmalarında son 2 günde 100'den fazla ok ucu gün yüzüne çıktı. Bunlar Türk dönemine ait ok uçları. Tabii ki askeri yapılarda bu tür ok uçlarının ve silah parçalarının bulunması gayet normal. Ok uçları, son kullanımdan sonra buralarda insanların bulunmadığını göstermesi açısından çok değerli. Bu nedenle Anadolu Türk Arkeolojisi açısından çok önemli." dedi.

        Pektaş, iç kaledeki daha önce çıkan kalkolitik döneme ait mezarlar da göz önüne alındığında Beçin'de yaklaşık 5 bin yıllık yerleşimin kesintisiz sürdüğünü, bu nedenle ortaya çıkan buluntuların kendileri için çok önemli olduğunu ifade etti.

        - "Ok uçlarının sayısı artacak"

        İç kalede mezar ve kale hamamının çevresinde de çalışmaların başlayacağını vurgulayan Pektaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Bulunan ok uçları henüz yeni çıktığı için temizliği yapılmadı. Laboratuvarda işlem görmediler ama gördüğümüz kadarıyla kovanlı ok uçları elimize geçti. Önümüzdeki günlerde bunların sayısının artacağını düşünüyoruz ayrıca geçen yıllarda ortaya çıkardığımız Pers Kulesi olarak adlandırdığımız mekanda kazılarımız devam ediyor. Buranın arka cephesinde sonradan örüldüğü anlaşılan duvarın yıkılmasıyla gördüğümüz mağara kısmında da kazılar tamamlandı. Hem mekanın iç kısmında hem mağarada yaptığımız kazılarda milattan önce 6. yüzyıla kadar inen buluntularla karşılaştık. Bunlar Beçin ve çevresinin arkeolojik geçmişi açısından oldukça kıymetli bilgi veriyor."

        - Beçin Kalesi

        Tarihi kaynaklarda, Milas-Ören yolunda ilçe merkezine 5 kilometre uzaklıkta bulunan antik kentteki kalenin Bizans döneminde yapıldığı, inşaatında çevresindeki antik yapıların taşlarından yararlanıldığı belirtiliyor.

        Yöreye hakim olan Menteşeoğulları döneminde ise kalenin onarılarak kullanıldığı ifade ediliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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