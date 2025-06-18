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        Lüks yat "Lady Moura" Marmaris'te

        Meksikalı iş insanı Ricardo Salinas Pliego'ya ait olduğu belirtilen "Lady Moura" adlı lüks yat, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki limana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 17:28 Güncelleme: 18.06.2025 - 17:42
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        Lüks yat "Lady Moura" Marmaris'te
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        Meksikalı iş insanı Ricardo Salinas Pliego'ya ait olduğu belirtilen "Lady Moura" adlı lüks yat, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki limana geldi.

        Dünyanın en pahalı yatlarından biri olarak nitelendirilen Bahamalar bayraklı "Lady Moura", öğle saatlerinde Marmaris Cruise Port büyük iskelesine yanaştırıldı.

        Cezayir'den gelen lüks yatın giriş işlemleri için liman ziyareti yaptığı öğrenildi.

        Pliego'nun yatta olup olmadığı ile ilgili herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

        Daha önce eski ABD Başkanı George H. W. Bush ve eşi Barbara Bush dahil birçok ünlü ismi ağırladığı kaydedilen yat, helikopteri, 80 kişilik mürettebatı, hastanesi, güvertesindeki kumsal sahiliyle dikkati çekiyor.

        Öte yandan, Rus iş insanı Roman Abramoviç'in 164 metre uzunluğunda 22 metre genişliğindeki 6 katlı ultra lüks yatı "Eclipse" de Albatros Marina'da demirli kalmaya devam ediyor.

        Suudi Prens El-Velid bin Telal bin Abdülaziz el Suud'a ait olduğu belirtilen 86 metre uzunluğundaki Suudi Arabistan bayraklı üzerinde helikopter bulunan "Kingdom 5 KR" isimli mega yatta Hisarönü Körfezi'nde demirli bulunuyor.

        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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