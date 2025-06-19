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        Bodrum'da iki motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 08:38 Güncelleme: 19.06.2025 - 08:38
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        Bodrum'da iki motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

        Müjdat K'nin kullandığı 48 AGA 709 plakalı motosiklet, Turgutreis Akyarlar yolunda, Erhan G. yönetimindeki 48 AUE 041 plakalı motosikletle çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan iki sürücü de ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücüler, hastanedeki müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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